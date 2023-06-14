Gaziantep ve Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep ve Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini iddialarına ilişkin operasyon düzenledi.

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini iddialarına ilişkin Gaziantep ve Mersin'de operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.