Gaziantep ve Mersin'de yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 4 şüpheli tutuklandı ve 330 şahsa 1 milyon 50 bin 858 TL idari para cezası uygulandı. 4 işletmeye de 271 bin 500 TL ceza kesildi.

Gaziantep ve Mersin'de eş zamanlı fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Operasyon sonucunda 330 şahsa 1 milyon 50 bin 858 TL idari para cezası uygulandı

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı

GAZİANTEP Gaziantep ve Mersin'de eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı. Operasyon çerçevesinde 4 işletmeye 271 bin 500 TL, 330 şahsa ise umumi hıfzıssıhha kanunun ilgili maddesi gereğince toplamda 1 milyon 50 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini olayları ile ilgili operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 15 şüpheli şahıs yakalandı.

15 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 120 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şüpheli şahıslar ile işletmelere rekor ceza

Operasyon çerçevesinde 4 işletmeye toplamda 271 bin 500 TL, 330 şahıs hakkında ise umumi hıfzıssıhha kanunun ilgili maddesi gereğince toplamda 1 milyon 50 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.