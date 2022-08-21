Gaziantep ve Mardin'den acı haberler! Bir günde yaşanan feci kazalarda 35 canımız gitti

Dün Gaziantep'te devrilen bir otobüs, trafik kazasına müdahale eden araçları biçti. Feci kazada 15 kişi öldü, 31 vatandaş yaralandı. Olayın yankıları sürerken akşam saatlerinde ise Mardin'de freni boşalan bir tır kalabalığa daldı. Katliam gibi kaza nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Aynı gün yaşanan acı olaylar ülke gündemini sarstı.

Türkiye, dün art arda meydana gelen feci trafik kazalarını konuşuyor. Dün öğle saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın şarampole devrildiği kaza nedeniyle bölgeye ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yoldan geçen canlı yayın aracındaki gazeteciler de kazazedelere yardım etmek için yol kenarında durdu.

DEVRİLİP KAYAN OTOBÜS, EKİPLERE ÇARPTI

Kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü, müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü.

ANTEP'TE 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Antep'teki kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 31 vatandaşımız ise yaralandı. Ölenlerin arasında sağlıkçılar, itfaiye erleri ve gazeteciler de bulunuyor. Öte yandan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

MARDİN'DEKİ FECİ KAZADA 20 KİŞİ CAN VERDİ

Ülke gündemi Gaziantep'teki kazanın şokunu atlatamadan Mardin'den gelen haberle sarsıldı. Derik ilçesinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi can verdi. Katliam gibi kazada yaralananların sayısı ise 26 olarak açıklandı.

2 TIR ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINDA

Kaza da son durumu da paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada da ilk kazaya müdahale eden bir polisimiz şehit oldu. Böylelikle 20 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, hastanede tedavi altında olan 2 şoförün gözaltına alındığını söyledi.

BAKAN BOZDAĞ: ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır." dedi.