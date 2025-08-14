Gaziantep ve Kuala Lumpur Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Gaziantep Büyükşehir ile Kuala Lumpur belediyeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Fatma Şahin, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "ASEAN 2025 Belediye Başkanları ve Valiler Konferansı"na katıldı.

Konferanstan sonra Şahin ile Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif arasında protokol imza töreni düzenlendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şahin, uluslararası iş birliğinin önemine değinerek, şunları aktardı:

"Foruma baktığımızda sürdürülebilir kentleşme ve geleceğin şehirleri başlıkları var. Hepimizin yerel güçlükleri var ama uluslararası bir vizyonla dünyayı güzelleştirmek ve mutlu kılmak istiyorsak bu şehirlerden başlıyor. Bu ağlar bizim kapasitemizi güçlendiriyor. Fikir, eylem ve söylem birliği oluşturuyor ve daha da mühimi finansa ulaşmamızı sağlıyor. Asya'da hem insan hem finansal kaynaklar birikti. Çeşitliliğimiz gücümüzdür. Bu güçlü toplumun oluşmasında bu medeniyetlerin kodlarında vahdet sıfatı var. Çokluk içinde birliği sağlayıp kendi şehrimizin sorunlarını çok daha hızlı çözmek, günün sonunda mutlu şehir, mutlu Türkiye, mutlu dünya için birlikte yapacak çok işimiz var."