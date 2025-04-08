Gaziantep ve Kilis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Gaziantep ve Kilis'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Gaziantep'te, Kudüs Platformu ile Anadolu Gençlik Derneğince gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılar, Balıklı Parkı'nda toplandı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e selam, direnişe devam" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Anadolu Gençlik Derneği Gaziantep Şube Başkanı Özcan Fidan, yaptığı konuşmada, Hamas hareketinin meydanlara inilmesi çağrısı üzerine toplandıklarını belirtti.

Fidan, " Gazze'de şehit olan anneler hepimizin annesidir. Gazze'de şehit olan çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Hal böyleyken, Gazze için ayağa kalkmamak hangi vicdanın eseridir? Şehit olan çocuğunu bir bez torbasında taşıyan babanın acısını ağlayarak değil, ayağa kalkarak paylaşabiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından grup, dua edip alandan ayrıldı.

Kilis

Kilis Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde bir grup, Gazze'de zulmün son bulması için Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Basın açıklamasını okuyan Ubeyde Gülnar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçtiğini söyledi.

İsrail'in, Gazze'de uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün artırdığını belirten Gülnar, şunları kaydetti:

"Kadın, erkek, yaşlı ve genç demeden Gazze halkını hedef alan siyonistler, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir. Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze'ye tek bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen siyonistlerin Gazze halkını tamamen yok etmek istediği aşikar bir durumdur. Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her bir saniye, ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır."

İsrail bayrağını yakan grup, daha sonra dağıldı.