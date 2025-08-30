Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Yürüyüşü

Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Yürüyüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Şehitkamil ilçesindeki etkinlik için Oyuncakistan Parkı'nda toplananlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Korupark'a kadar yürüdü.

Yürüyüşte, 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Korupark'ta bir araya gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Fatih Joker ve Orkestrası, park içerisinde kurulan stantta konser verdi. Vatandaşlar da konsere Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, AA muhabirine, her yıl geleneksel hale getirdikleri bayraklı yürüyüşü bu yıl da yaptıklarını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan dolayı bir aradayız. Mutluyuz. Gururluyuz. Katılımın bir yıl sonra daha da fazla olacağına inanıyorum. Bugün yaklaşık bin kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıyoruz." dedi.

Kilis

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hacı Mustafa Cümbüş Camisi önünde toplananlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki Atatürk Anıtı önünde meşale ateşi yakıldı.

Etkinlik, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü

İsrail'den komşu ülkeye ağır darbe! Başbakan ve bakanlar öldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Rapçi Sansar Salvo, intihara kalkıştı

Ünlü rapçi, zehir zemberek video yayınlayıp intihara kalkıştı
İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

İşte Sergen'in ilk transferi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.