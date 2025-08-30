Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Yürüyüşü

Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Şehitkamil ilçesindeki etkinlik için Oyuncakistan Parkı'nda toplananlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Korupark'a kadar yürüdü.

Yürüyüşte, 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Korupark'ta bir araya gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Fatih Joker ve Orkestrası, park içerisinde kurulan stantta konser verdi. Vatandaşlar da konsere Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, AA muhabirine, her yıl geleneksel hale getirdikleri bayraklı yürüyüşü bu yıl da yaptıklarını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan dolayı bir aradayız. Mutluyuz. Gururluyuz. Katılımın bir yıl sonra daha da fazla olacağına inanıyorum. Bugün yaklaşık bin kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıyoruz." dedi.

Kilis

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hacı Mustafa Cümbüş Camisi önünde toplananlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki Atatürk Anıtı önünde meşale ateşi yakıldı.

Etkinlik, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.