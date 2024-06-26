Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta depremzedelere konut borçlandırma süresi uzatıldı

Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerden hak sahipliği kabul edilen ve noter kurasıyla kendilerine konut çıkanların açık borçlanma işlemlerinin 10 Ağustos'a kadar yapılması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların, açık borçlandırma işlemlerinin 7269 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesine göre yapılacağı ve 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40'ıncı maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahipliklerinin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "AFAD Başkanlığınca ihale ve emanet usulü ile yeni konut yapılacaklar veya Evini Yapana Yardım yöntemine göre konut yapılacaklara konut kredisi açılarak, kredisi 20 yıl vadeli ve faizsizdir. Orta hasarlı konutları için onarım yardımı yapılacakların kredisi 10 yıl olup, vadeli ve faizsizdir. Yeni işyeri yapılacaklar için kredisi yıllık yüzde 4 faizli ve 10 yıl vadeli olarak, 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre borçlandırılacaktır. Mülk sahibi ebeveynleri vefat etmiş, reşit olmayan kişiler için velisi veya vasisi tarafından borçlandırma işlemleri yapılabilecektir." ifadesine yer verildi.