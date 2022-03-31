Gaziantep ve Elazığ'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep ve Elazığ'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep ve Elazığ'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep ve Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüphelinin adresleri belirlendi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nizip ilçeleri ile Elazığ merkezde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Diğer zanlı ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Elazığ, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title