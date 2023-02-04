Gaziantep ve çevre illerinde kar yağışı devam ediyor Güncel Haberler Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Gaziantep'te gece başlayan kar yağışı, sabah etkisini artırdı. Büyükşehir Belediyesine ait 155 ekip, kent merkezinde ulaşımın aksamaması için kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 480 personel, ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapıyor. Gaziantep Otoyol Bakım İşletme Şefliği ekiplerince çalışma yapılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda trafiğin açık olduğu öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ekipleri de besleme noktalarında hayvanların besin ve barınma ihtiyacını gideriyor. Şanlıurfa Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyor. Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş ???????Kahramanmaraş'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar aralıklarla sürüyor. Kar kenti beyaz örtüyle kaplarken karayolları ve trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Malatya Malatya'da sabah etkili olmaya başlayan kar yağışı devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, il merkezi ile kırsalda kar küreme ve temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan, Malatya-Sivas kara yolunun Yazıhan ilçesi Karaca mahallesi kesiminde sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABZ 917 plakalı kamyonun yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin çalışması sonrasında tekrar trafiğe açıldı. Adıyaman Adıyaman'da sabah başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentte kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kilis Kilis'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için küreme çalışması yürütüyor. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Gaziantep Malatya Güncel Haberler

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