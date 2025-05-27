Gaziantep ve çevre illerdeki AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Gaziantep İl İnsan Hakları Başkanı Abdulsüphan Ceylan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı açıklamada 27 Mayıs'ın ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini söyledi.

AK Parti'nin darbe zihniyetiyle her zaman mücadele ettiğini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Ancak biz de buradayız. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız."

Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Vekili Ali Acar, parti binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınadıklarını belirterek, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diledi.

27 Mayıs'ın sadece tek bir darbe tarihi olmadığını, darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini aktaran Acar, "Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız." diye konuştu.

Adıyaman

AK Parti Adıyaman İnsan Hakları Başkanı İshak Yılmaz, parti binasında düzenlenen toplantıda, 27 Mayıs darbesinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olduğunu söyledi.

Darbenin milli iradenin katledildiği gün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bugün, Türk demokrasisine vurulan en ağır darbelerden biri olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde, milletin iradesine karşı kurulan vesayet düzenini bir kez daha lanetliyoruz. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak, demokrasimizin kara lekelerinden biri olan bu elim olayın yıl dönümünde, başta merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Malatya

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, millet hafızasında derin yaralar bırakan, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 65. yılında millet iradesine karşı cuntacılığın ve vesayetin zehirli tohumlarının atıldığı bu alçak müdahaleyi bir kez daha lanetlediklerini söyledi.

Bu elim hadisede milletin oylarıyla seçilmiş merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idam sehpasına gönderildiğini kaydeden Bakan, "27 Mayıs darbesi, milletin hukukunun gasbedildiği bir utanç vesikasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayetin her türlüsüne karşı gösterdikleri kararlı duruşun 27 Mayıs gibi antidemokratik girişimlerin bu topraklarda bir daha asla hayat bulamayacağının teminatı olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İnsan Hakları Başkanı Mehmet Bölükbaşı da 27 Mayıs darbesinin ülkede darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini ifade etti.

Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştik ve sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik."