Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde düzenlenen program, 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaretle başladı. Ziyaretin ardından vatandaşlar, İstasyon Meydanı'ndan Türk bayrakları açarak ve tekbirler getirerek, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının kent meydanına kurulan dev ekranlardan izlendiği programda vatandaşlar, akşam namazı kıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda, 15 Temmuz gecesi milletin mücadelesini anlatan kum gösterisi sundu.

Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Vali Salih Ayhan ve protokol üyelerinin katıldığı program 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü ile başladı.

Rabia Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen sancak koşusuna katılan gençler sancağı Vali Ayhan'a takdim etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve şehitlerin video gösterisinin ardından yatsı namazı kılındı.

Urfa Ahengi ekibinin eserlerini seslendirmesinin ardından, şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, diğer protokol üyeleri ile gaziler katıldı.

Malatya

Malatya Sümerpark'ta düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, günün anlam ve önemine dikkat çekerek, dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, yaptıkları sancak koşusunda taşıdıkları sancağı Vali Hulusi Şahin'e teslim etti.

Vali Şahin konuşmasında, FETÖ'nün milletin ordusunu milletine yabancı ve milletine düşman hale getirmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi uçurumun eşiğinden döndüğünü kaydeden Şahin, "Aradan geçen 7 yılda 2. Ordu Komutanlığı hainlerden temizlenip aslına rücu etmesiyle 6 Şubat sabahı Mehmetçik, yıkılan binalara 5 dakikada ulaşıp enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya başladı. O darbecilerin uçak uçurmaya çalıştıkları 7. Ana Jet Üssü'nde biz depremzedeler için gelen yardımları aylarca muhafaza ettik. Oradaki uçak hangarlarını biz depo alarak kullandık. Yani milletin ordusu millete tekrar döndü. Milletin ordusu milletin oldu." diye konuştu.

"Aklınızı kullanın" diyen Kur'an-ı Kerim'e sarılmak gerektiğini belirten Şahin, "Aklınızı kimseye kiraya vermezseniz bir daha böyle bir ihanet yaşamazsınız ve kendi evlatlarınızı mankurtlaştırıp kendi uçaklarınızı, kendi tanklarınızı size çevirten hale getirmezsiniz. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini her yerde koruyan, kollayan Türk ordusudur, Türkiye'nin gerçek askerleridir, mankurtlar değildir. Bu sayede geleceğe büyük umutlarla bakıyoruz." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Kara Ölmeztoprak, her türlü değeri istismar ederek ilerlemeye çalışanlara karşı dikkatli olmak gerektiğini belirtti.

15 Temmuz gazisi İdris Akdoğan da o gece Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine kasteden bir grup darbecinin milletin direnişi ile bertaraf edildiğini, darbecilere karşı duranlar arasında olmaktan gurur duyduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

Darende ve Arguvan ilçelerinde de etkinlikler düzenlendi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği öncülüğünde hazırlanan etkinlik, Valilik binası önündeki kortej yürüyüşüyle başladı.

Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nda başlayan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen sancak koşusuna katılan gençler sancağı Adıyaman Valisi Osman Varol'a takdim etti.

Etkinliğe, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, milletvekilleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Kahramanmaraş Vali Ömer Faruk Coşkun, Türk milletinin tarih boyunca birçok kere istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğini, nice kahramanlık destanları yazdığını söyledi.

Türk milletinin aziz saydığı vatan topraklarını namus bildiğini ve bu uğurda canını vermekten asla çekinmediğini anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedef alan hain darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısıyla necip milletimizin meydanlara çıkarak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlete olan bağlılığının nişanesi olarak gösterdiği kahramanlık sayesinde bertaraf edilmiştir. Bilinmelidir ki her türlü zorluğu aşarak kurduğumuz devletimizi birlik ve beraberlik içinde bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek, güçlendirmek temel sorumluğumuzdur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de konuşmanın ardından katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izledi.

Kilis

Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla mehteran eşliğinde Hacı Cümbüş Camisi önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Katılımcılar, meydandaki 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının ve özgeçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Sancak koşusuna katılan gençler, sancağı Kilis Valisi Recep Soytürk'e takdim etti.

Etkinlikte, öğrenciler ve Senai Demirci tarafından şiirler seslendirildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren milletin nice şanlı zafer ve kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 1. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve vatandaşlar katıldı.