Gaziantep ve Adıyaman'da sahte para operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep ve Adıyaman'da sahte para operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep ve Adıyaman'da sahte para operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "parada sahtecilik" suçunu işlediği gerekçesiyle bazı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, iki kentte belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde 37 bin 700 lira sahte para ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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