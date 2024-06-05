Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı İslahiye'yi Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye'yi ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu. İncelemeler arasında Huzurlu Yaylası'na çıkma ve deprem konutlarında inceleme yer aldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye'yi ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve protokol ile birlikte bir dizi ziyaretler yaparak incelemelerde bulundu.

Çeber ve beraberindekiler, İslahiye'deki 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'na çıktı.

Protokol üyeleri, yaylada bölgeye özgü GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleriyle yetiştirilen yayla çileği hasadına katıldı.

Heyet, Jandarma Komutanlığınca bölgede konuşlu Huzurlu Asayiş Noktası ile Huzurlu Yaylası Kalkınma Geliştirme ve Güzelleştirme Derneğini ziyaretinin ardından İslahiye TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulundu, afet konutlarına yerleşen bir aileye misafir oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Fatma Şahin Kemal Çeber Gaziantep İnceleme İslahiye Deprem Dizi Politika Güncel Haberler

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

 Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bakmadan Geçme

Ahmet Nur Çebi'nin babası kimdir? Yaşar Kaptan Çebi öldü mü, neden öldü? Zuhal Topal neden masayı terk etti? Yemekteyiz'de Zuhal Topal masayı terk etti! GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128250 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 5 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ayın kaçında yatacak? BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 HAZİRAN | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? İSKİ baraj doluluk oranı! Kurbanlık vekalet nasıl verilir, nasıl alınır, ne söylenir 2024? Dybala Galatasaray'a mı gelecek? 5 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title