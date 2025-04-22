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Gaziantep Valisi'nden 23 Nisan Mesajı

Gaziantep Valisi'nden 23 Nisan Mesajı
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Vali Kemal Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, çocukların önemine vurgu yaptı ve bayramın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 105. yıl dönümü ile Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara emanet ettiği bayramı coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, çocuklara duyulan inancın, sevginin ve umudun simgesi olduğunu aktaran Çeber, şunları kaydetti:

"Sizler, bu milletin en masum, en temiz ve en güçlü yüreklerisiniz. Gözlerinizdeki ışık, yarınlarımızın aydınlık olacağının en büyük teminatıdır. Atatürk'ün de dediği gibi, 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.' Bu bayram, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Sizlerden beklentimiz, vatanını, milletini seven, bilimle, sanatla, sporla ilgilenen, dürüst, çalışkan ve üretken bireyler olmanızdır. Unutmayın ki, sizler bu ülkenin gelecekteki doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları ve liderlerisiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hayallerinizin peşinden gitmeniz için her zaman yanınızdayız. Bu vatan sizlerle daha da güzelleşecek."

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Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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