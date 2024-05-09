Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yılın 4 ayındaki güvenlik faaliyetlerini anlattı.

Çeber, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanlığında kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yılın ilk 4 ayındaki jandarma ve emniyet faaliyetlerini anlatan Çeber, il genelindeki malvarlığına işlenin suçların bir önceki döneme göre yüzde 25 azaldığını ve olayların aydınlatılmasının ise yüzde 58'den yüzde 78'e çıktığını söyledi.

Çeber, kasten adam öldürme olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 34 azaldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"2024 yılında meydana gelen 30 kasten adam öldürme olayının tamamı aydınlatıldı. Bu dönemde aranan şahısların yakalanma oranı yüzde 105 artış ile 9 bin 792 kişi oldu. Genel asayiş olayları ise bir önceki yıla göre ise yüzde 13 azaldı, aydınlatma oranları ise yüzde 86'dan yüzde 93'e çıkarılmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise operasyon sayısı yüzde 138 arttı, 6 bin 721 şüpheli yakalandı. Terörle mücadelede ise 55 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Göçmen kaçakçısı olarak da 56 tutuklama oldu."