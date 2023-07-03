Gaziantep Valisi Kemal Çeber: 'Depremzedelerin yanındayız'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde normalleşme adına önemli yol alındığını belirterek, 'Son hemşehrimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvasına, kalıcı konutuna yerleşene kadar 'bu iş bitti' diyemeyiz. O güne kadar tüm gücümüzle hemşehrilerimizin yanında olacağız.' dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde normalleşme adına önemli yol alındığını belirterek, "Son hemşehrimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvasına, kalıcı konutuna yerleşene kadar 'bu iş bitti' diyemeyiz. O güne kadar tüm gücümüzle hemşehrilerimizin yanında olacağız." dedi.

Gaziantep Valiliği görevine atanan Çeber, Valilik binasında düzenlenen karşılama töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Gazianteplilere hizmet etmek için gayret edeceğini belirten Çeber, " Gaziantep, kültür tarihimizde önemli yer tutar ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Burası Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin ateşlendiği, kahramanlıkların, destansı hikayelerin yazıldığı bir kenttir. Bu vasıflarından dolayı kent, gazi ünvanlıyla şereflendirilmiştir. Biz de inşallah bu unvana layık olarak hizmet etmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

???????Çeber, Gaziantep'in iddiasının olduğuna işaret ederek, bunu gerçekleştirmek için plan ve projelerle, "Gaziantep Modeli"yle çalıştığının altını çizdi.

"Türkiye Yüzyılı hedefine birlikte hizmet edeceğiz"

Gaziantep'in ticaret, sanayi, tarım, gastronomi ve turizmde önemli il olduğunu dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

"Gaziantep sadece ülkemizin değil bölgenin cazibe merkezi konumunda. İnşallah bulunduğu çıtayı sizlerle beraber daha yukarılara çıkarmaya gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ülkemize ufuk olarak gösterdiği 2053, 2071 ve Türkiye Yüzyılı hedefine birlikte hizmet edeceğiz ve bu hedeflerini gerçekleştirmeye en çok katkı veren illerden birisi olacağız. Ülkemiz 6 Şubat'taki büyük bir afet yaşadı ve en çok etkilenen illerden birisi Gaziantep oldu. İslahiye ve Nurdağı ilçelerimiz afetten çokça etkilendi. İlçelerimizde çok önemli yol kat edilmiş, elhamdülillah ki böyle bir devletiz, milletiz. İnşallah kısa zamanda her şeyi normale döndüreceğiz. Son hemşehrimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvasına, kalıcı konutuna yerleşene kadar 'bu iş bitti' diyemeyiz. O güne kadar tüm gücümüzle hemşehrilerimizin yanında olacağız. Son hemşerimizi de o afetin izlerinden tamamen kurtarana kadar işimiz bitti demeyeceğiz. Biz bunu yapabilecek güce, kudrete ve imkana sahibiz."

Çeber, İslahiye ilçesindeki birçok kalıcı konutun büyük oranda tamamlandığını ve sonbaharla teslimlere başlayacaklarını sözlerine ekledi.