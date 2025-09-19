Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den Gaziler Günü Mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çeber mesajında, şehadeti vuslat olarak gören bir anlayışın mirasçıları olduklarını belirtti.

Gazilik ruhunun için milli karakterin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

"Gazilerimiz, yalnızca birer kahraman değil, bu milletin kalbinde yanan onur ateşinin, özgürlük meşalesinin yaşayan abideleridir. Göğüslerinde taşıdıkları nişanlar, milletimizin şanlı tarihine vurulmuş şeref mühürleridir. Onların fedakarlıkları sayesinde, bizler bugün bu topraklarda özgürce nefes alıyor, geleceğe umutla bakabiliyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm kahraman gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Aziz milletimizin Gaziler Günü kutlu olsun."