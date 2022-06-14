Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, muhtarlarla buluştu - Haberler

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Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, muhtarlarla buluştu

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, muhtarlarla buluştu

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Nizip Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarların sorunlarını dinleyen Vali Gül, birim amirlerine sorunların kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde talimat verdi.

Muhtarlara yönelik istişare toplantılarının devam edeceğini ve belirtilen sorunların çözümüne dair gelişmelerin takip edileceğini dile getiren Gül, "Bugün bir önceki toplantımızda bizlere iletilen sorunların çoğunun çözüme kavuştuğunu görmek bizleri sevindirdi. Her zaman vatandaşımızın yanında ve hizmetinde olacağız. Vatandaşlarımız isteyecek, bizler yerine getireceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise Büyükşehir Belediyesi olarak Nizip ilçesine yaptıkları ve yapacakları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da muhtarlara katılımları için teşekkür etti.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Nizip Belediyesi Fatma Şahin Gaziantep Güncel Haberler

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