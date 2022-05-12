Gaziantep Valisi Gül, terör örgütü PKK/YPG'nin karakola saldırısında yaralanan askeri ziyaret etti - Haberler

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Gaziantep Valisi Gül, terör örgütü PKK/YPG'nin karakola saldırısında yaralanan askeri ziyaret etti

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Gaziantep Valisi Gül, terör örgütü PKK/YPG'nin karakola saldırısında yaralanan askeri ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısında yaralanan askere ziyarette bulundu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü PKK/ Ypg'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısında yaralanan askere ziyarette bulundu.

Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve beraberindeki heyetle Nizip Devlet Hastanesi'ne giderek tedavisi devam eden er Eren Kuday'ın sağlık durumu hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra ortopedi servisine geçen Vali Davut Gül, burada yaralanan askerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Gül'e Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkan yardımcısı Hakan Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan eşlik etti.

Terör örgütü PKK/ Ypg tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 asker ve 1 sivil yaralanmıştı.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Gaziantep, Terör, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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