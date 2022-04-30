Gaziantep Valisi Gül, TAG Otoyolu'nda bayram öncesi trafik denetimlerine katıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Vali Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep'teki kuzey gişeleri yakınında uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları ikazında bulunan Gül, çocuklara kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Vali Gül, ekiplerce durdurulan otomobil ve diğer araçlardaki yolcuları özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Gül, gazetecilere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile tüm ülkede Ramazan Bayramı tedbirleri ile ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi.

Çalışmaların dün başladığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:

"Bugün saat 11.00'de tüm Türkiye'de denetim yapılıyor. Biz de İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile birlikte araçları durdurup sürücülere trafik tedbirlerini hatırlatıyoruz. Ayrıca denetim ve rehberlik işlemlerini yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi geçmiş yıllarda da Bakanlığımızın kırmızı düdük uygulaması vardı. Araçlarda çocuk varsa düdüğü veriyoruz. Özetle trafik bilincini çocuklara tekrardan hatırlatıyoruz. Aynı zamanda sürücülerden de fahri trafik müfettişi gibi onlardan istifade ediyoruz. Yine, balon, broşür, boyama kitaplarımız var. Bayram öncesi olduğu için tatlı ikramımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Gaziantep'te bayram süresince 2 bin 600 personelin dönüşümlü görev yapacağını dile getiren Gül, kazaların sebeplerinde kural ihlallerinin büyük etken olduğuna işaret etti.

Emniyet kemerinin takılması, hız limitlerine uyulması ve hatalı sollama yapılmamasının kazaların büyük kısmına engel olacağını ifade eden Gül, "Bayram trafiğinde yaya yoğunluğu çok fazla. Yayalar da kurallara uysunlar. Herkesin bayramını tebrik ederim." dedi.