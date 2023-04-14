Gaziantep Valisi Davut Gül'ün annesi Erzurum'da toprağa verildi

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün hayatını kaybeden annesi Cemile Gül'ün cenazesi (85), Erzurum'un Horasan ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede vefat eden Vali Gül'ün annesi için Horasan ilçesi Merkez Cami'de tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Gül'ün cenazesi Ali Çeyrek Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Gaziantep Valisi Gül, defin işleminin ardından mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

Törene, Gül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum Vali Vekili Murat Öztürk, çevre illerin valileri ve belediye başkanları ile ilçelerin kaymakam ve beleye başkanları, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Gaziantep'ten gelen belediye başkanları, kaymakamlar, il protokolü, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Sani Konukoğlu ve Cemile Gül'ün akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.