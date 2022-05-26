Gaziantep Valisi Davut Gül: Olay Çok Yönlü Olarak Araştırılmakta Olup İlgili Kişinin Çok Sayıda Adli Kaydı Bulunmaktadır - Haberler

Gaziantep Valisi Davut Gül, " Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'müzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi, polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, bugün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelen ve "Üzerimde bomba var" diyen şahsın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Vali Gül'ün sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'müzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi, polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun."