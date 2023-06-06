Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip'ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesine veda ziyaretinde bulundu. Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, büyük bir koordine ve uyum içerisinde çalıştığı tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Nizip Hükümet Konağı'nda İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, protokol üyeleri, daire amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından karşılanan Gül, daha sonra kaymakamlığa geçti.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, büyük bir koordine ve uyum içerisinde çalıştığı tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Yaklaşık dört buçuk yıl boyunca Gaziantep'te görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Gül, "Nizipli hemşehrilerimiz İstanbul'da bir kardeşlerinin olduğunu unutmasınlar. Kapımız onlara her zaman açık." dedi.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Vali Gül'e teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.