Gaziantep Valisi Davut Gül'den kentteki kira fiyatlarıyla ilgili açıklama Açıklaması Güncel Haberler Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte fahiş kira artışıyla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda şikayet geldiğini belirtti. Gül, "Makul olmayan taleplerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler yapılacağı gibi vergi kaçırmaktan geriye yönelik işlem yapılacaktır." ifadesini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Gaziantep Güncel Haberler

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