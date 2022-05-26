Gaziantep Valisi Davut Gül: "Bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunuldu" - Haberler

Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürlüğü önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunulduğunu belirterek ilgili şahsın çok sayıda adli kaydı olduğunu söyledi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana binası önündeki saldırı girişimiyle ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımda bomba süsü verildiğini söyleyen Vali Gül, olayla ilgili olarak çok yönlü olarak araştırma başlatıldığını belirterek şahsın çok sayıda adli suç kaydının bulunduğu söyledi.

"BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ"

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel