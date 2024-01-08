Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Terör olayları yüzde 50 azaldı

GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, 2023 yılında güvenlik güçlerinin yoğun şekilde çalıştığını ve terör olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldığını söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2023 yılını değerlendirdiği bir toplantı düzenledi. Toplantıya; Vali Çeber'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda kentte deprem bölgesinde yapılan çalışmalar başta olmak üzere, 2023 yılı içerisinde terör, uyuşturucu ve asayiş gibi konularda bilgiler verildi. Toplantıda jandarma verilerine göre terör olaylarında 2022 yılına göre yüzde 50 azalma görülürken, bu olayların ise tamamı aydınlatıldı. Ayrıca Antep fıstığı hırsızlığına karşı alınan tedbirler kapsamında ise, hırsızlık olaylarında yüzde 20 oranında azalma meydana geldiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün verilerinde ise, 2023 yılının ilk 6 ayında suç aydınlatma oranının yüzde 76 olduğu ikinci 6 ayda ise, birçok olayın aydınlatılarak, bu oranın yüzde 86'ya yükseldiği ifade edildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise, 2023 yılı içerisinde 2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

'ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Vali Kemal Çeber, hem emniyet hem de jandarma bölgesinde teknolojiyi iyi derecede kullanarak ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Asayiş olaylarına bakıldığında bir önceki seneye göre emniyet bölgesinde yüzde 4,4 jandarma bölgesinde ise yüzde 13 oranında bir düşüş olduğunu kaydeden Çeber, narkotik suçlarında ise, Türkiye'de tutuklama oranında birinci sırada olduklarını kaydetti.

Terör olaylarında yüzde 50 oranında düşüş olduğunu anlatan Çeber,"Kentteki asayiş olaylarına baktığımız zaman alınan insanların her birinin ortalama 15 defa suç işlediğine şahitlik ediyoruz. Bunun için bu kentte ciddi manada aranan şahıslar vardı. Aranan şahıslara Gaziantep olarak önem verdik. Bu şahıslar içerisinde 20 yıldan fazla ceza alıp da yıllardır arananlar da var. Ciddi manada aranan şahıs yakaladık. Bu manada Türkiye birincisi ve ikincisiyiz. Arama sayılarına ve nüfusumuza göre. Geçen seneye göre aranan şahısları yakalamada 3 kat artışımız var. Buna emniyetimiz ve jandarmamız Türkiye genelinde aranan şahısları yakalamada hep ilk 3'te. İlin ilk 6 ayı deprem gerçeğinden dolayı herkes gibi emniyet de rutinin dışında hizmet verdi. Depremle ilgili işlerle yoğunlaştı. Rutin denetimler bu süreçte istenildiği gibi yapılamadı. Bazı olaylarda istenilen performans yakalanamamış ama ikinci altı ayda yapılan faaliyetler takdire şayan. Asayiş olaylarına baktığımızda bir önceki seneye göre emniyet bölgesinde yüzde 4,4 jandarma bölgesinde ise yüzde 13 oranında bir düşüş var. Bu oranlara ulaşmada NARVAS dediğimiz sistemin büyük faydalarını görüyoruz. İhbarları değerlendiriyoruz. Hangi mahalleden ne kadar ihbar geliyorsa yazılım bunu değerlendiriyor. Narkotik suçlarla ilgili tüm verilerde Gaziantep olumlun anlamda Türkiye'de ilk sırada. Narkotik suçlar bu ilde önemli bir problem. Yakalanan narkotik maddelerde yakalanan şüphelilerde ve bunların tutuklanma oranlarında bu sene Türkiye birincisiyiz. Arkadaşlarımızın çok ciddi çalışmaları var. Bu kapsamda toplumsal mücadeleye dönüştürmemiz gerekiyor konuyu. Bu ilin ana asayiş olayından uyuşturucuyu çıkaracağız. Terör olaylarında yüzde 50'lik bir düşüş var. Yorgun mermi meselesi önemli bir sorun. Yorgun mermi bazen yukarıya doğru ateş ederken çıktığı hıza aşağı inerken ulaşıyor. İki tane vefatımız oldu. Bunlardan birisi yakalandı ve alındı. Ben bir vatandaş olarak bunu yapan insanlara hakkımı helal etmiyorum. Diğeri de kısa sürede yakalanacak. Teknoloji artık çok gelişti. Türkiye'nin çoğu yerinde olduğu gibi asker uğurlaması, düğün gibi etkinliklerde yapılan anlamsız bir gelenek"dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vali Çeber, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, tüm vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Çeber, şöyle dedi:

"Çok büyük bir afet yaşadık. 800 bin civarında konut etkilendi tüm Türkiye genelinde. 11'i direk olmak üzere 18 vilayet depremden etkilendi. Gaziantep'te 25 bin 700 civarında konutun ihalesi yapıldı. 2 binin üzerinde konutun ihalesi bitti. Yaklaşık bir ay içerisinde de 10 bin civarında konutumuz teslim aşamasına gelecek. Kentte 26 bin civarında yıkık, acil yıkılacak ağır ve orta hasarlı bina vardı. Bunun yaklaşık 4 bini anında yıkılan binalardır. 5 bini acil yıkılması gerekendi. 14 bin civarında ağır hasarlı binamız vardı. Ben geldiğimizde yaklaşık bin civarı bir yıkım yapılmıştı. Şu anda 11 bin ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. Yüzde 75'lerdeyiz. 3 bin civarında ağır hasarlı binamız kaldı. İlimizde yerinde dönüşüme başvuru sayısı 13 bin kişi. Bu vatandaşlarımıza ödenen hibe de 8 milyon lirayı aştı. 11 bin civarında da ağır hasarlı yapının enkazı kaldırıldı. Hak sahiplerinin kura çekimleri yapılacak duruma geldik. Şu ana kadar 483 milyon lira kira ödemesi yapıldı. Nurdağı ve İslahiye'de 133 ticarethanenin teslimi yapıldı. 86 tanesinin de kurası çekildi. 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor."