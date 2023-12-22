Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, Gaziantep savunmasının düşmana teslim olmayan Antep halkının vatan, millet aşkıyla esarete boyun eğmemek için silahsız ve cephanesiz bir şekilde on ay dokuz gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan da açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadelenin ve yumruklarıyla yazdıkları kahramanlığın öyküsü olduğunu belirtti.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden sonra bile o şuurla birbirine kenetlenerek ayakta kalmasını ve yaralarını sarmasını bilen ve o şuurla geleceğe umutla bakabilen bir anlayışa sahip olduklarını ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelesinde yaşadığı yoklukları bugün ihracat rekorlarına, gastronomide marka şehre, turizmde cazibe merkezlerine, kültürde müzeler şehrine, eğitimde büyük atılımlara dönüştüren bir hedefe doğru ilerliyoruz. Dün verdiği onurlu mücadele ile dünyaya mesaj veren Gaziantep, bugün gelişimdeki azmi ve kararlılığıyla dünyaya yine Antep'in önünde hiçbir şey duramaz. 'Gazi' unvanından başka. Mesajını vermektedir. Bu vesile ile gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyor, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hayırla ve rahmetle yad ediyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun."