Gaziantep Valiliğinden Gaziray hattına elektrik verileceği uyarısı - Haberler

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Gaziantep Valiliğinden Gaziray hattına elektrik verileceği uyarısı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep Valiliğinden Gaziray hattına elektrik verileceği uyarısı

Gaziantep Valiliği, Gaziray inşaatı nedeniyle elektrik verilecek olan tren hatlarına yaklaşmanın tehlikeli olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Gaziantep Valiliği, Gaziray inşaatı nedeniyle elektrik verilecek olan tren hatlarına yaklaşmanın tehlikeli olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Başpınar - Oduncular Gaziray Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri Kurulumu Yapım İşi kapsamında, Başpınar - Taşlıca arası demiryolu katener hattına 9 Mayıs tarihinden itibaren 25 bin volt enerji verilecektir. Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." ifadeleri yer aldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep Valiliği, Başpınar, Enerji, Mayıs, Güncel, Haberler

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