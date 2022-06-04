Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, 3 ikamette yaptıkları aramalarda, 910 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 8 fişek ve 2 terazi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel