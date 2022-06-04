Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, 3 ikamette yaptıkları aramalarda, 910 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 8 fişek ve 2 terazi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Güncel Haberler

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