Gaziantep Üniversitesi'nde Geleneksel Atatürk Koşusu Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) gerçekleştirilen geleneksel Atatürk koşusuna 312 öğrenci katıldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı nedeniyle koşu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de katkılarıyla gerçekleşen koşu, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ın işaretiyle başladı.

Koşuda dereceye giren öğrencilere madalya ve hediye verildi.