Gaziantep Üniversitesi'nde 7. Kariyer Zirvesi Açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından 7. Kariyer Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İki gün sürecek etkinlikte farklı sektörlerden 12 konuşmacı, öğrencilerle kariyer yolculuklarını ve sektörel tecrübelerini paylaşacak.

Zirvenin ilk gününde, özel sektörde insan kaynakları yöneticiliği yapan profesyoneller ile uluslararası pazarlama ve stratejik planlama alanlarında görev yapan isimler sunum yaptı.

İkinci günde ise mühendislik, insan kaynakları yönetimi, Ar-Ge, girişimcilik ve uluslararası yöneticilik alanlarında deneyim sahibi konuşmacılar katılımcılarla bir araya gelecek.

Etkinlik süresince, öğrenciler fuaye alanındaki stantlarda kurum temsilcileriyle görüşme imkanı bulacak.