Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım, yerel yönetimlerin ticari çalışmalarını değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yıldırım, GTO Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında odalarının 46 meslek grubu ve 36 bin üyesinin bulunduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin ticari çalışmalarına değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Hayat pahalılığı ile mücadele eden, alım gücü düşen vatandaşa destek olabilmek amacıyla yerel yönetimler iyi niyetli girişimlerde bulunmaya başladı. Sadece Gaziantep'te değil ya da sadece iktidar ya da muhalefet değil görüyoruz ki birçok şehirde yerel yönetimler halk için birtakım aksiyonlar almaya çalışıyor. İyi niyetli hamleler kısa vadede vatandaş lehine bir uygulama gibi görünse de uzun vadede ciddi sorunlara yol açacaktır. Başta işgücü piyasası olmak üzere çeşitli olumsuz etkilerle baş etmek zorunda kalabiliriz. Çünkü kamu ile rekabet edemeyen işletmeler, istihdamı azaltmak ve ardından kapanmak zorunda kalacaktır. Ayrıca, yerel yönetimlerin kendi piyasadaki kalifiye eleman arzını da olumsuz etkilemektedir."

Düzensiz göçün bir an önce son bulması gerektiğini belirten Yılmaz, "Dün bir toplantı yaptık. Bir irade konulacağına inanıyorum. Çünkü o iradeyi gördük. Bizler esnafımızın ve ticaret erbabımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." diye konuştu.