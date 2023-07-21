Gaziantep'ten tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi

2023 yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle Gaziantep'ten çeşitli illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi. Programda, tayini çıkan savcı ve hakimlere başarı plaketleri verildi.

2023 yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle Gaziantep'ten çeşitli illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Gaziantep Adliyesi'nde görev yapan son kararname ile Türkiye'nin farklı illere atanan 28 Cumhuriyet Savcısı, 35 hakim için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca veda yemeği düzenlendi. Tayini çıkan savcı ve hakimlere başarı plaketinin de verildiği programa, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Adıgüzel, Gaziantep BAM Başkanı Yusuf KAYA, Gaziantep BİM Başkanı Mehmet Metin Kahraman ile Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ercan Kurnaz, Davut Zerman, Yunus Alkan ve Şükrü Ünlü de katıldı. - GAZİANTEP