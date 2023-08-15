Gaziantep'ten Ordu'ya gelen kız öğrenciler şehit babasının fındığını hasat etti

"Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Gaziantep'ten Ordu'ya gelen öğrenciler, şehit babasının fındık bahçesinde hasat yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde 40 kız üniversite öğrencisi, 11 Ağustos'ta geldikleri Ordu'nun tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kentte bulundukları süre içinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiren üniversiteliler, Mardin'de 2010'da teröristlerce yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu şehit düşen uzman çavuş Zeki İnan'ın, Altınordu ilçesinin Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan babası Hilmi İnan'ı ziyaret etti.

Daha sonra yaklaşık 2 dönümlük fındık bahçesine geçen öğrenciler, aile bireylerinin bilgilendirmesinin ardından hasada başladı.

Birkaç saat süreyle topladıkları fındığı çuvallayarak harmana taşıyan üniversiteliler, hasat sonrası şehit Zeki İnan'ın Ordu Garnizon Şehitliği'ndeki kabrini de ziyaret etti.

"Bizim için farklı bir deneyim oldu"

Öğrencilerden Melisa Taşdemir, AA muhabirine, "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Ordu'yu daha yakından tanıma imkanı bulduklarını söyledi.

Ordu'yu ziyaretlerinin fındık hasat dönemine denk gelmesi dolayısıyla bir şehit ailesinin bahçesine yardımcı olmak istediklerini dile getiren Taşdemir, "Şehidimiz Zeki İnan'ın ailesinin bahçesinin hasadına yardımcı olduk. Ailenin hayır dualarını aldık. Fındık toplamak zor ama güzelmiş. Ben de ilk defa fındık hasadı yaptım. Bizim için farklı bir deneyim oldu." dedi.

Büşra Yıldız ise proje kapsamında gönüllülük faaliyetlerinin olduğunu belirterek, "Bu gönüllü faaliyetlerden biri de şehit ailesi ziyareti oldu. Şehidimizin ailesini ziyaret ettikten sonra fındık bahçesinin hasadına yardımcı olduk. Burada ilk defa fındık topladık. Fındık hasat edilirken fındığın kurutulması ve diğer süreçlerini de öğrenme imkanı bulduk." diye konuştu.

Müberra Karakurt da proje kapsamında bir şehit ailesinin yüzünü güldürüp hayır duasını aldıkları için duyduğu mutluluğu aktardı.

Proje koordinatörü Aysun Anlaş ise Gaziantep'ten gelen öğrencilerin birçok etkinlikte bulunduktan sonra kentten ayrıldığını ifade etti.

Öğrencilerin daha önce fındık hasadı yapmadığını kaydeden Anlaş, bu durumun kendilerine de değişik geldiğini, hepsinin fındık hasadı sürecini yaşayıp görerek mutlu olduğunu söyledi.

"Öğrencilerimizin her birinden Allah razı olsun"

Şehit babası Hilmi İnan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin her birinden Allah razı olsun. Yanıma geldiler, fındık bahçesinin hasadına yardımcı olacaklarını söylediler. Ben de kendilerine bu konuda kısa bir bilgi verdikten sonra hep birlikte bahçeye girdik. Hep birlikte fındık hasadı yaptık. Bu çok güzel ve mutluluk verici bir şey. Bizim çok hoşumuza gitti. Tüm öğrencilerimize teşekkür ederim. Bu vatan onlara emanet. Bu gençlerin ülkemizi daha ileriye taşıyacaklarını umut ediyorum."