'Gaziantep'ten İzmir'e 5. tümenin İzinde' gezileri kapsamında Polatlı'ya geldiler

POLATLI, ANKARA (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Panoroma 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Tarık Aytekin ve Gaziantep Müze Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Murat Uğurluer, "Gaziantep'ten İzmir'e 5. tümenin İzinde" gezileri kapsamında Polatlı'ya geldi.

Severoğlu, Aytekin ve Uğurluer, Gaziantep, Kahramanmaraş Elbistan, Kelebek Tren İstasyonu, Konya, Ankara Haymana Mangaldağı, Polatlı, Afyonkarahisar ve İzmir'i kapsayan destinasyon tespiti ve Kurtuluş Savaşı kahramanları için oluşturulan şehitliklerden toprak almak için Polatlı ilçesini ziyaret etti.

Sakarya Savaşında çarpışarak şehirlerinin ve ülkenin kurtuluşuna katkı sağlayan hemşehrilerini yadetmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Severoğlu, "Projenin nihai amacı Kurtuluş Savaşı'nın ayak izlerinin takibidir. Biz Gaziantep çıkışlı, Gaziantep kahramanlarının izlerinin takip edileceği bir turizm destinasyonu yakalamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. 2023 yılında burada çalışmaları başlatmak istiyoruz. Bu topraklar çok kıymetli, bu toprakları atalarımız kanlarıyla sulayarak elde etti. Her yerde bizim kefensiz yatan ölülerimiz var. Onları saygıyla, minnetle anıyorum." dedi.

Severoğlu, çalışmalarında kendilerine destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ise Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı destinasyon çalışmalarına katkı sunduklarını ifade etti.

Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Tarık Aytekin, 2023 yılında binin üzerinde hemşehrilerini Kurtuluş Savaşı güzergahını takip ederek İzmir'e götürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Aytekin, şunları kaydetti:

"Biz bu çalışmayı tamamladıktan sonra bunu bir turizm rotası, destinasyon haline getirmek istiyoruz. Yıllar önce atalarımızın, kahramanlarımızın izledikleri yolları takip ederek, onların yaşadıklarını bir anlamda yaşamak, bir anlamda hissetmek istiyoruz. Bunu bir proje halinde tamamlamak istiyoruz. Bu işte 2023 yılında Cumhuriyetin 100'üncü yılında projeyi tamamlayıp Gaziantep'ten yola çıkıp İzmir'e kadar gitmeyi planlıyoruz. Bu topraklar için insanlar büyük çileler çektiler. Onları daha iyi anlamak, vatanın nasıl kazanıldığını daha iyi kavramak için vatanımızı, milletimizi daha çok sevmek, gençlere sevdirmek için bu projeyi yürütüyoruz."

Severoğlu, Aytekin ve Uğurluer, Polatlı ve Haymana ilçelerinde bulunan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü Mangaldağı Şehitliği, Kışla Hastanesi Şehitliği, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi, Sakarya Zafer Anıtı ve Sakarya Şehitliğini ziyaret etti.