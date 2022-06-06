Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Haberler

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2 adres ve bir araçta arama yapan ekipler, 2 kilo 160 gram likit amfetamin, 485 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, bir miktar skunk ve esrar ele geçirdi. Operasyon gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Fırat Özdemir - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

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