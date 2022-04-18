Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 31 tutuklama - Haberler

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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 31 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 31 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 487 şüpheliden 31'i tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 487 şüpheliden 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 kilo 558 gram esrar, 1 kilo 157 gram metamfetamin, 240 gram bonzai, 138 gram eroin, 29 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. 487 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 456'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 31 tutuklama

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 31 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Haberler

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