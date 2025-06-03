Gaziantep'teki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve İki Çocuğu Defnedildi

Gaziantep'teki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve İki Çocuğu Defnedildi
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Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni anne Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete'nin cenazeleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Törende sağlık camiası ve vatandaşlar dua etti.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren anne ve iki çocuğun cenazeleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

İki gün önce Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni anne Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete'nin (1) cenazeleri hastane morgundan alınarak İl Sağlık Müdürlüğü önüne getirildi.

Burada düzenlenen törende, sağlık camiası, aile yakınları ve vatandaşlar anne ile çocukları için dua etti. Cenazeler, Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner'in yaptığı duanın ardından Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından anne Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete yan yana toprağa verildi.

Gözyaşlarıyla uğurlanan anne ve çocuklarının mezarına karanfiller bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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