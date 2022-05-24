Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te, bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, motosikletle seyir halindeki Hakan Şah'ın dün Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili Hakan S. ile Yusuf T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Şahinbey, Polis, Güncel, Haberler

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