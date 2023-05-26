Gaziantep'teki silahlı saldırı davasında 3 tanığın zorla getirilmesine karar verildi

GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç'ın silahlı saldırıda yaralanması olayını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 tanığın zorla getirilmesine karar verdi. Tanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te yerel gazete sahibi Mahmut Özkılıç, 27 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından ve göğsünden tabancayla vurulan Mahmut Özkılıç'ın yaralanmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Saldırıya uğrayan Mahmut Özkılıç, kendisinin vurulmasını azmettiren kişinin daha önce birlikte çalıştığı Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay olduğunu iddia etti. Yargılama sürecinde tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay hakkında takipsizlik kararı verilirken, diğer sanıklar Sadık Onur Mert, Selçuk Yiğit, İrfan Güçyetmez, Yılmaz Duman ve Mahmut Polat, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti duruşmaya gelmeyen 3 tanığın zorla getirilmesi, Mahmut Özkılıç'ın yayın yoluyla tehdit ettiği dershane sahibi Mahmut K. ile tutuklu sanık Selçuk Yiğit'i cezaevinde ziyaret ederek yönlendirdiği öne sürülen avukat İnan Ö.'nün dinlenmesi, yine Selçuk Yiğit'i cezaevinde ziyaret ederek görüşen müşteki avukatı Hüseyin T. hakkında avukatlık kanununa aykırı hareket etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.