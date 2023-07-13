Gaziantep'teki silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı daha tutuklandı

3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı daha tutuklandı

Olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, husumetli iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın firari 4 zanlısı Kilis'te yakalandı. Yakalanan 4 zanlıdan 3'ü Gaziantep'te sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Olay, 3 Temmuz 2023 Pazartesi sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sabah erken saatlerde tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında iki aile de birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden İzzet Karakoç (40), Selman Çevik ve Şahin Erşan olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ağır yaralandı.

Kavganın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili ilk etapta Bektaş Ç. ve Müslüm Ç. isimli kardeşleri yakalamış ve yakalanan şahıslar tutuklanmıştı. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, firari olan H.D., S.D., Y.U. ve Ö.U. isimli 4 zanlıyı ise Kilis'te yakaladı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ö.U. hakkında adli kontrol kararı verilirken H.D., S.D. ve Y.U. isimli şüpheliler ise tutuklandı.