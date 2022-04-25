Gaziantep'teki şiddetli rüzgar okul çatısının bir kısmını uçurdu - Haberler

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Gaziantep'teki şiddetli rüzgar okul çatısının bir kısmını uçurdu

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'teki şiddetli rüzgar okul çatısının bir kısmını uçurdu

Gaziantep'te etkili olan şiddetli rüzgar, okulun çatısının bir kısmının koparak sokağa düşmesine sebep oldu.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan şiddetli rüzgar, okulun çatısının bir kısmının koparak sokağa düşmesine sebep oldu.

Kentte öğleden sonra etkisini gösteren yağış ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Şahinbey ilçesindeki Kahvelipınar Mahallesi'nde bulunan Esentepe İmam Hatip Ortaokulunun çatısının bir kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle koparak sokağa düştü.

Çatı parçalarının düşmesi nedeniyle sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Kısa süreli etkili olan yağış dolayısıyla cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

İmam Hatip, Gaziantep, Esentepe, Şahinbey, Güncel, Haberler

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