Gaziantep'teki ŞANLIDER'den iftar ve kan bağışı programı - Haberler

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Gaziantep'teki ŞANLIDER'den iftar ve kan bağışı programı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'teki ŞANLIDER'den iftar ve kan bağışı programı

Gaziantep Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (ŞANLIDER), Kızılay'ın kan stoklarının Ramazan nedeniyle erimesi üzerine, bir araya geldikleri iftar yemeğinden sonra kan verdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (ŞANLIDER), Kızılay'ın kan stoklarının Ramazan nedeniyle erimesi üzerine, bir araya geldikleri iftar yemeğinden sonra kan verdi.

ŞANLIDER, üyeleri için dernek bahçesinde iftar yemeği düzenledi. Şanlıurfalılar, iftar yemeğinden sonra Kızılay'a kan bağışında bulundu.

ŞANLIDER Başkanı Hakkı Kılıç, Ramazan ayı nedeniyle hemşerileri ile iftar yemeğinde bir araya gelmek istediklerini, belirterek, Ramazan'da kan bağışlarının azalması nedeniyle de iftarın ardından kan bağışı etkinliğinde ihtiyacı olanlara katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Kan Bağışı, Gaziantep, Ramazan, Kızılay, Güncel, Haberler

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