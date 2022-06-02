Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama - Haberler

Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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GAZİANTEP ve Adıyaman'da, piyasaya sahte banknot sürmek isteyen şebeke, jandarma operasyonuyla çökertildi.
GAZİANTEP ve Adıyaman'da, piyasaya sahte banknot sürmek isteyen şebeke, jandarma operasyonuyla çökertildi. 37 bin 700 liralık sahte banknot ve 2 kilo bonzai ile yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şebekenin piyasaya sahte banknot sürmek istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasıyla tespit edilen 9 şüphelinin, Gaziantep ve Adıyaman'da kullandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 37 bin 700 liralık sahte banknot ve 2 kilo bonzai ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel