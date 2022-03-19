Gaziantep'teki PKK operasyonunda 1 tutuklama
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardın biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Fırat Özdemir - Güncel