Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Durmuşlar Mahallesi yakınlarında çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz ve diğer ekipler müdahale etti. Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.