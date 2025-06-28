Gaziantep'teki Orman Yangını 7 Saatte Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'teki Orman Yangını 7 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, 7 saat süren havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 300 hektar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

7 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 7 saatte kontrol altına alındı, 300 hektar alan yandı. İkizkuyu Mahallesi kırsalındaki ormanda saat 12.00'de çıkan yangına 9 arazöz, 5 itfaiye, 6 su tankı; toplam 27 araç ve 120 personelle müdahale edildi. Havadan 1 İnsansız Hava aracı (İHA) ve 2 helikopter ile 7 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 300 hektar alan yandı. Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas yaptığı açıklamada, yangında 300 hektar alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "İkizkuyu Mahallesi kırsalındaki ormanda başlayan Kartal, Keçikuyusu ve Terken Mahalleleri yangından etkiledi. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması devam ederken, yangına 1 İnsansız Hava aracı (İHA) ve 2 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında 300 hektar alan zarar gördü. Söndürmeye katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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