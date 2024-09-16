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Gaziantep'teki Öğrenciler 'Benim Hikayem Projesi'yle Kamerayla Tanıştı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 'Benim Hikayem Projesi' kapsamında kameramanlık eğitimi aldı. Öğrenciler, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini öğrenerek mesleğin inceliklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler kamerayla tanıştı.

Dernek başkanı Aytekin Polatel, İslahiye İlçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini anlattı.

Polatel'den teorik bilgi alan öğrenciler, sınıf içerisinde deneme çekimleri yaptı.

Dernek üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gezen Sinema" tırı etkinliğinde ise Demokrasi Meydanı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Kameranın karşısında anons deneyimini yaşayan öğrenciler, bu sayede mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

2017'den itibaren her yıl yapılan projeyle bu yıl da deprem bölgesinde okuyan çocukların, vizörün büyülü dünyasıyla tanıştırılması hedefleniyor.

Aytekin Polatel, AA muhabirine, "Benim Hikayem Projesi"ni 8 yıldır yürüttüklerini belirtti.

Projenin her yıl, belirlenen 10 ilde, köy okulunda okuyan 9-14 yaş arası çocukları kamerayla tanıştırma projesi olduğunu ifade eden Polatel, şunları kaydetti:

"8 yılda yaklaşık 50 bin çocuğa ulaştık. Bu yıl ilk durağımız Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu. Buradaki çocuklara üçüncü mekanik gözü anlatmaya çalıştık. Onlar kendi iki gözlerini biliyor ama üçüncü gözle ilgili fikirleri yoktu. O gözle neler görülür, o gözün bakımı, çalışması ve dinlenmesi gibi özellikleri anlatmaya çalıştık."

Çocukların meraklı olduğunu ifade eden Polatel, depremden etkilenen 11 ildeki çocukları ziyaret edip kamerayı anlatacaklarını sözlerine ekledi.

6'ncı sınıf öğrencilerinden Semih Buğra Yener ise kamerayı ilk defa kullandığını belirterek, "Böyle bir deneyimi ilk defa yaşadım. Kameradan, birilerine yakından bakmak güzeldi." diye konuştu.

Öğrencilerden Samet Dönmez ise kamerayı öğrenmeye çalıştığını ve kamerayla çekim yapmanın eğlenceli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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