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Gaziantep'teki Nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 5 gözaltı

Güncel Haberler

Gaziantep'te nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yapan ve örgütün şehir yapılanması devrimci gençlik hareketi içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yapan ve örgütün şehir yapılanması devrimci gençlik hareketi içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan tarihinde nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan kişilerin tespiti için çalışma yaptı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 1 adet tüfek, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

PKK Güncel Haberler

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