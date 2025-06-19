Gaziantep'teki Maki Yangını 5 Saatte Söndürüldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 5 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

Şatırhöyük Mahallesi kırsalında saat 16.00 sıralarında çıkan anız yangını, makiliğe de sıçradı. Yangına 6 arasöz, 3 su tankı, 2 itfaiye aracının yanı sıra havadan da helikopter ile müdahale edildi. Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.